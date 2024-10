Vlahovic o Retegui: un dato straordinario toglie qualsiasi dubbio (Di martedì 22 ottobre 2024) Mateo Retegui meglio di Dusan Vlahovic: per Antonio Cassano non ci sono dubbi, ma i dati dicono tutt’altro Partenza incredibile di Mateo Retegui, che dopo l’Europeo ha colto al volo l’opportunità della chiamata dell’Atalanta, come sostituto di Scamacca infortunatosi al legamento crociato. L’italo argentino è un punto fisso della formazione di Gasperini e di Luciano Spalletti. Vlahovic e Retegui (LaPresse) Calciomercato.itIn campionato Mateo ha realizzato già 8 reti, tra cui una meravigliosa tripletta contro la sua ex squadra. E chiaramente ora si trova ad essere uno dei maggiori indiziati a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A. Da contendere, ovviamente, con altri centravanti di livello. Innanzitutto, il candidato Pallone d’Oro Lautaro Martinez. Ma come dimenticare di Vlahovic, il bomber della Juve che ha avuto una partenza altalenante. Calciomercato.it - Vlahovic o Retegui: un dato straordinario toglie qualsiasi dubbio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Mateomeglio di Dusan: per Antonio Cassano non ci sono dubbi, ma i dati dicono tutt’altro Partenza incredibile di Mateo, che dopo l’Europeo ha colto al volo l’opportunità della chiamata dell’Atalanta, come sostituto di Scamacca infortunatosi al legamento crociato. L’italo argentino è un punto fisso della formazione di Gasperini e di Luciano Spalletti.(LaPresse) Calciomercato.itIn campionato Mateo ha realizzato già 8 reti, tra cui una meravigliosa tripletta contro la sua ex squadra. E chiaramente ora si trova ad essere uno dei maggiori indiziati a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A. Da contendere, ovviamente, con altri centravanti di livello. Innanzitutto, il candiPallone d’Oro Lautaro Martinez. Ma come dimenticare di, il bomber della Juve che ha avuto una partenza altalenante.

