Violenta un'amica con cui aveva marinato la scuola, condannato a 10 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Un ragazzo di 21 anni di origini marocchine è stato condannato oggi nel processo nel quale era imputato con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo. Il Tribunale di Modena ha riconosciuto il giovane colpevole di un'aggressione ai danni di una conoscente e lo ha condannato a 10 anni di

Modena - violenza sessuale di gruppo : 21enne condannato a dieci anni - La ragazza sotto choc era poi riuscita a divincolarsi e a fuggire. Questa la sentenza pronunciata oggi dal giudice, dottoressa Clò nei confronti di un 21enne modenese. Era stata la migliore amica della vittima a far emergere l'atroce verità, dopo che la 17enne si era confidata in lacrime. La vittima, una giovane che all'epoca dei fatti, nel 2022, era minorenne, aveva denunciato di essere stata ... (Ilrestodelcarlino.it)

