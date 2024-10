Gaeta.it - Venticinque anni di pace: Venezia celebra con un francobollo congiunto con il Vaticano

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il 14 novembre segnerà una data significativa per la Fondazioneper la Ricerca sulla: l'emissione di uncon lo Stato Italiano e lo Stato Città delnon solo celebrerà ilsimoversario dell'istituzione, ma rappresenterà anche un forte messaggio per lain un momento storico segnato da conflitti e tensioni. Presieduta da Silvio Antonio Calò, la Fondazione ha come obiettivo la promozione dellaattraverso la ricerca e la formazione di una coscienza collettiva che incoraggi ogni individuo a diventare artefice di cambiamento, riflettendo su azioni quotidiane.