Bergamonews.it - Valorizzare il commercio locale tramite una piattaforma online: nasce “Buoni sul Serio”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Clusone. Unasviluppata per incentivare ilcon il chiaro obiettivo di incoraggiare e sostenere l’acquisto on life, la presenza fisica nei negozi del territorio. È “sul“, il nuovo progetto del Distretto delAlta Val Seriana Clusone che, in collaborazione con le amministrazioni comunali, vuole offrire uno strumento in più agli esercenti per rendersi ancor più competitivi. Realizzata in collaborazione con Promoe sviluppata da Freeloop Software Engineering, lapermetterà di acquistare gift card utilizzabili nei negozi che fanno parte della rete del Distretto – che include i Comuni di Parre, Gorno, Ponte Nossa, Clusone, Rovetta, Piario, Fino del Monte, Onore e Songavazzo – e che decideranno di aderire al progetto.