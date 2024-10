Secoloditalia.it - Utero in affitto, Roccella: i medici segnalino alla procura i casi sospetti. Radicali e Lgbt sul piede di guerra

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Anche il medico sarà tenuto a segnalarein cui c’è una sospetta violazione della legge. Poi si vedrà”. Parole chiare quelle del ministro per le pari opportunità e la Famiglia, Eugenia, a pochi giorni dal via libera al Senato del riconoscimento della pratica dell’in(gestazione per altri) come reato universale. “Spero che l’applicazione della legge abbia un effetto fortemente dissuasivo», ha aggiunto, ricordando come in Italia ci sia una procedura che protegge i minori e assicura la possibilità al compagno del genitore biologico di essere riconosciuto come genitore.in: iAnche i, come i pubblici ufficiali, insomma, saranno tenuti a segnalare ai giudicidi violazione della recente legge sulla maternità surrogata.