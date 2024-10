Ilrestodelcarlino.it - "Urbanistica, nuovo piano al voto entro metà 2026"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Due i temi al cdell’incontro, svoltosi nei giorni scorsi, tra la presidenza di Cna Forlì città e l’assessore Luca Bartolini (nella foto): si è parlato del Pug, ilUrbanistico Generale, e di sicurezza. In merito alla futura definizione del Pug, Cna ha presentato, nell’aprile 2023, un documento frutto della collaborazione con le imprese associate per porre alcuni capisaldi, ritenuti fondamentali, che ruotano attorno a un principio: Forlì è la città delle piccole e medie imprese. "Come abbiamo sottolineato fin dall’inizio – osserva Davide Bellini, presidente di Cna Forlì – la nostra città è un contesto operoso, culturalmente vocato all’imprenditorialità, il cui tessuto produttivo è incardinato sulle micro, piccole e medie imprese. Condizione maturata nel tempo, che connota cultura, natura e storia della città.