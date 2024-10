Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 22/10/24

(Di martedì 22 ottobre 2024) No, ma io totalmente allucinata dalladi oggi di, eh. Tra quella che piange davanti allo specchio col bicchierino di caffè in mano, e quell’altro che si fa venire un ictus in diretta perché il suo interesse per la corteggiatrice (che conosce da un quarto d’ora) non è adeguatamente ricambiato, io davvero oggi mi sono sentita in un reparto del centro igiene mentale. No, ma Michele Longobardi? Ma ne vogliamo parlare? Ma tipo CHE PAURA? Ma che cavolo gli succede? Ma che reazioni ha? Ma che diamine stiamo vedendo? Che ora, va bene che tu possa essere rimasto molto colpito da Amal e che possa interessarti, ma realmente la reazione che ha avuto oggi non solo è stata spropositata nei modi (tutto rosso in viso, la voce tremolante, l’uscita dallo studio togliendosi il giubbino) ma è stata pure inquietante nei concetti espressi.