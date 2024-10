Uomini e Donne Anticipazioni: show di Barbara De Santi che minaccia di lasciare il programma! (Di martedì 22 ottobre 2024) Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne per i protagonisti del trono over e del trono classico. Barbara De Santi perde le staffe e vuole lasciare. Comingsoon.it - Uomini e Donne Anticipazioni: show di Barbara De Santi che minaccia di lasciare il programma! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Scopriamo insieme cosa rivelano ledelle nuove registrazioni diper i protagonisti del trono over e del trono classico.Deperde le staffe e vuole

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (22 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 22 ottobre 2024 in onda su Canale 5. Cosa succederà tra i due? L'appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Martina. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 22 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty

Uomini e Donne - commenti allucinanti contro Brando Ephrikian : Raffaella Scuotto interviene - Con queste parole, ha voluto mettere un freno alle speculazioni e alle critiche che sono state rivolte a Brando Ephrikian, ricordando ai suoi follower che le relazioni sono complesse e non sempre possono essere comprese dall'esterno. I due, che si sono lasciati da poco, sono stati al centro di molti commenti e speculazioni online, alcuni dei quali particolarmente negativi nei confronti di Brando.

"Stanno ancora insieme". Uomini e Donne - esplode il caso sulla finta rottura tra la coppia. Maria senza parole - "Alfonso, non ti devi permettere". Il ragazzo, stanco delle accuse, era intervenuto affermando di non poter più tollerare le diffamazioni nei suoi confronti. Uomini e Donne, esplode il caso sulla finta rottura tra la coppia. La scorsa sera, Deianira Marzano ha condiviso una foto che li ritrae insieme alla stazione di Napoli, e i loro atteggiamenti non apparivano certo distaccati.