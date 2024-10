Un’impresa per rilanciarsi: il Bologna di Italiano all’esame Aston Villa a Birmingham (Di martedì 22 ottobre 2024) I numeri offrono bene le dimensioni dell’impresa che il Bologna è chiamato a fare alle 21:00 di oggi al Villa Park di Birmingham nella terza giornata di Champions League: l’Aston Villa ha collezionato sei punti su sei in Europa contro Bayern Monaco e Young Boys, segnando quattro gol e registrando due clean sheet, e si è confermata nei piani alti della Premier League con il quarto posto e 17 punti. Più di Chelsea, Tottenham e Manchester United. Il tutto dopo l’altro quarto posto dello scorso campionato. Insomma, la squadra di Unai Emery è ormai vicina ad essere classificabile come una big europea, come dimostra peraltro il curriculum del suo allenatore che in campo continentale ha vinto quattro volte l’Europa League con due club diversi (Siviglia 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) e Villarreal (2020-21). Un record. Vincenzo Italiano però può dire la sua. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I numeri offrono bene le dimensioni dell’impresa che ilè chiamato a fare alle 21:00 di oggi alPark dinella terza giornata di Champions League: l’ha collezionato sei punti su sei in Europa contro Bayern Monaco e Young Boys, segnando quattro gol e registrando due clean sheet, e si è confermata nei piani alti della Premier League con il quarto posto e 17 punti. Più di Chelsea, Tottenham e Manchester United. Il tutto dopo l’altro quarto posto dello scorso campionato. Insomma, la squadra di Unai Emery è ormai vicina ad essere classificabile come una big europea, come dimostra peraltro il curriculum del suo allenatore che in campo continentale ha vinto quattro volte l’Europa League con due club diversi (Siviglia 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) erreal (2020-21). Un record. Vincenzoperò può dire la sua.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aston Villa-Bologna - dove vederla in TV e streaming : probabili formazioni - Aston Villa-Bologna si gioca alle 21:00 al Villa Park di Birmingham per il 3° turno del girone unico di Champions League. Diretta in esclusiva a pagamento su Sky in TV e su NOW e SkyGo in streaming.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Aston Villa-Bologna : programma e telecronisti Sky Champions League 2024/2025 - . Chi riuscirà a spuntarla al Villa Park? Si parte alle ore 21 di martedì 22 ottobre. Un punto in due partite per i felsinei nella loro campagna europea e ora c’è uno scontro delicato contro la formazione di Birmingham in trasferta, serve un risultato positivo per evitare di compromettere il sogno di proseguire anche dopo la fase del maxi girone. (Sportface.it)

Aston Villa Bologna in Champions : probabili formazioni e dove vederla in tv - Bologna, 22 ottobre 2024 – La polvere di gloria che si respira sul prato Villa Park e l’odore del fango che aleggia tra le strade di Bologna. Cortina fumogena sulle scelte di formazione. Bologna (4-3-3): 1 Skorupski, 2 Holm 31 Beukema, 26 Lucumi, 22 Lykogiannis, 82 Urbanski, 8 Freuler, 18 Pobega, 7 Orsolini, 24 Dallinga, 11 Ndoye. (Sport.quotidiano.net)