Un sottomarino sui fondali dell'Artico: a cosa punta l'ultima mossa della Cina (Di martedì 22 ottobre 2024) La Cina si è descritta come una potenza "quasi artica" e sta aumentando le sue flotte di esplorazione polare. Gli Stati Uniti monitorano con attenzione le mosse di Pechino (e Mosca)

Sottomarino affondato. Il giallo che fa gioco alla Cina - È possibile che la stessa Cina non abbia piena contezza delle proprie capacità. Passando poi all’alimentazione del cosiddetto “Type 041 Zhou”, bisogna fare un distinguo sulle capacità dei cantieri navali cinesi. Questa segretezza che copre estensivamente le capacità militari di Pechino porta spesso il dibattito a impantanarsi su posizioni polarizzate: da un lato chi sostiene che la Cina nasconda ... (Formiche.net)

Il nuovissimo sottomarino nucleare affondato in banchina : gli Usa svelano il flop della Cina - Il sottomarino è stato infine recuperato, ma si ritiene che ci vorranno molti mesi prima che possa essere messo in mare. Il nuovo sottomarino d’attacco a propulsione nucleare, vanto della Cina, è affondato la scorsa primavera assestando un duro colpo agli sforzi di Pechino per avere la più grande marina del mondo e raggiungere la parità militare con gli Stati Uniti. (Secoloditalia.it)

Un nuovo sottomarino per la Cina? Ecco cosa ci dicono i satelliti - Pertanto, la spiegazione del Vls sembra essere quella più probabile. Inoltre, vi sono anche degli svantaggi nell’impiego dei timoni a X, soprattutto nel caso di inceppamento dei comandi, fattore che ha rallentato la loro adozione nei modelli a propulsione nucleare. Diversamente dagli apparati militari occidentali (ma anche di quelli russi), quello cinese tende a non diffondere informazioni ... (Formiche.net)