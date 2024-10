Un sogno all’ultimo stadio: tutte le sfide ancora da vincere (Di martedì 22 ottobre 2024) Disegnati, progettati, sognati ma mai realizzati. E rimasti finora nel cassetto, nel migliore dei casi. Nel calcio non c’è partita più complicata che quella di realizzare uno stadio ex novo. Un’impresa spesso impossibile, come testimoniato dagli stessi impianti italiani che fanno da palcoscenico ai principali campionati di calcio nazionali. Sono sempre gli stessi da decenni quelli che vengono utilizzati, anche per le grandi manifestazioni. E nemmeno gli Europei di calcio del 2032, che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia, saranno occasione per progettarne di nuovi. Al massimo verranno ristrutturati con operazioni di restyling. Lapresse.it - Un sogno all’ultimo stadio: tutte le sfide ancora da vincere Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Disegnati, progettati, sognati ma mai realizzati. E rimasti finora nel cassetto, nel migliore dei casi. Nel calcio non c’è partita più complicata che quella di realizzare unoex novo. Un’impresa spesso impossibile, come testimoniato dagli stessi impianti italiani che fanno da palcoscenico ai principali campionati di calcio nazionali. Sono sempre gli stessi da decenni quelli che vengono utilizzati, anche per le grandi manifestazioni. E nemmeno gli Europei di calcio del 2032, che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia, saranno occasione per progettarne di nuovi. Al massimo verranno ristrutturati con operazioni di restyling.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atalanta - Luca Percassi : "Lo stadio è un sogno che si è realizzato. Squadra satellite? Ci pensiamo" - E` un giorno speciale per l`Atalanta, che compie 117 anni nell`anno solare in cui ha raggiunto il suo traguardo più importante: la vittoria... (Calciomercato.com)

Atalanta - Percassi : “Nuovo stadio un sogno - serve equilibrio” - La realizzazione dello stadio è stato un sogno che si è concretizzato. L’obiettivo della società deve essere mantenere un equilibrio per garantire efficienza futura al club”. . The post Atalanta, Percassi: “Nuovo stadio un sogno, serve equilibrio” appeared first on SportFace. “Non siamo una società con determinati parametri. (Sportface.it)

Moreno Longo : «Bari - contestazioni finite e giocatori migliorati - le prestazioni sono buone. Il mio sogno è uno stadio pieno - allora significherà una cosa…» - La stagione del Bari è iniziata con 10 punti in 8 partite che posizionano ad oggi i pugliesi al dodicesimo posto, ma attaccati al treno playoff Con 10 punti in 8 giornate, il Bari occupa in questo momento una posizione di centroclassifica, leggermente più vicino alla zona playoff che a quella playout. (Calcionews24.com)