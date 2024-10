Un attacco con le polveri troppo bagnate (Di martedì 22 ottobre 2024) Un derby a forti tinte biancazzurre. La sfida fra Prato e Pistoiese ha chiaramente detto, almeno sul piano del gioco, che i lanieri si sono dimostrati superiori agli ‘orange’ per lunghi tratti della partita. Nel complesso, però, a prevalere sono stati i reparti difensivi. Volendo quindi fare una classifica dei top e flop dopo questa super sfida in grande evidenza i pacchetti arretrati, mentre sulla graticola sono finiti gli attaccanti. Fra i due portieri è stato sicuramente Cecchini, l’estremo difensore della Pistoiese, a mettere in mostra tutta la sua bravura salvando il risultato. Molto bene anche Bertolo , capitano della formazione ospite al Lungobisenzio, determinato e grintoso in marcatura. Ottima, per quel che riguarda il Prato, invece, la prestazione di Diana nel pacchetto arretrato e anche in alcune sortite offensive. Lanazione.it - Un attacco con le polveri troppo bagnate Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un derby a forti tinte biancazzurre. La sfida fra Prato e Pistoiese ha chiaramente detto, almeno sul piano del gioco, che i lanieri si sono dimostrati superiori agli ‘orange’ per lunghi tratti della partita. Nel complesso, però, a prevalere sono stati i reparti difensivi. Volendo quindi fare una classifica dei top e flop dopo questa super sfida in grande evidenza i pacchetti arretrati, mentre sulla graticola sono finiti gli attaccanti. Fra i due portieri è stato sicuramente Cecchini, l’estremo difensore della Pistoiese, a mettere in mostra tutta la sua bravura salvando il risultato. Molto bene anche Bertolo , capitano della formazione ospite al Lungobisenzio, determinato e grintoso in marcatura. Ottima, per quel che riguarda il Prato, invece, la prestazione di Diana nel pacchetto arretrato e anche in alcune sortite offensive.

Doppio attacco Totti-Marotta : “Non sono un suo ammiratore” - itAl netto di quanto detto per Sabatini meriterebbe di essere un dirigente della Roma con un taglio tecnico e non amministrativo, più specifico rispetto a quanto sta vivendo Ibrahimovic al Milan. Marotta (LaPresse) – Calciomercato. Nella lunga intervista concessa dall’ex dirigente c’è anche spazio per soffermarsi su Marotta: “Provo affetto per lui, perché quando giocavo a Varese era un ... (Calciomercato.it)

“I poteri forti sono in luna di miele con il suo governo - la smetta col vittimismo complottista” : l’attacco di Conte a Meloni in Aula - “Non ci venga più a raccontare la favoletta dei poteri forti. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nel suo intervento in aula alla Camera dopo la replica della premier, Giorgia Meloni, prima del Consiglio europeo. . “Gli italiani l’hanno votata per governare non per lamentare della fatica di governare e di complottismi vari. (Ilfattoquotidiano.it)

Tadej Pogacar imbattibile : “Attacco pianificato. Se sono nella storia lo vedremo a fine carriera” - Un filo conduttore nei grandi successi del 2024 di Pogacar: l’attacco da lontano. . Oggi sono oltre 40 i chilometri in solitaria, partendo sul Colma di Sormano a quasi 50 chilometri dal traguardo. La ciliegina sulla torta di una stagione perfetta. Ma lo sloveno glissa sull’argomento: “Vedremo a che punto sono alla fine della mia carriera“. (Oasport.it)