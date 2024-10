Ultime Notizie Roma del 22-10-2024 ore 08:10 (Di martedì 22 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno difendere i confini Italia si Sono legalmente lo dice la premier Giorgia Meloni ieri il decreto legge sul caso dei migranti in Albania il governo ha deciso smantellare le menti criminali dei trafficanti di esseri umani andremo avanti finché cittadini si ottengono ha detto meloni dopo l’approvazione del decreto alla vigilia di 2 anni di governo Intanto una portavoce della commissione Ue risponde ad una domanda sul raccordo Roma Tirana è applicato il diritto nazionale ma anche standard legati alla protezione internazionale forniti dal diritto europeo tutte le misure devono essere pienamente conformi al diritto comunitario non devono indebolirla ha fermato la portavoce bocciato la richiesta di un dibattito sull’ accordo Italia Albania al Parlamento Europeo intanto resta alta questa mattina All’attenzione del ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-10-2024 ore 08:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno difendere i confini Italia si Sono legalmente lo dice la premier Giorgia Meloni ieri il decreto legge sul caso dei migranti in Albania il governo ha deciso smantellare le menti criminali dei trafficanti di esseri umani andremo avanti finché cittadini si ottengono ha detto meloni dopo l’approvazione del decreto alla vigilia di 2 anni di governo Intanto una portavoce della commissione Ue risponde ad una domanda sul raccordoTirana è applicato il diritto nazionale ma anche standard legati alla protezione internazionale forniti dal diritto europeo tutte le misure devono essere pienamente conformi al diritto comunitario non devono indebolirla ha fermato la portavoce bocciato la richiesta di un dibattito sull’ accordo Italia Albania al Parlamento Europeo intanto resta alta questa mattina All’attenzione del ...

Ultime Notizie Roma del 22-10-2024 ore 07 : 10 - romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione e martedì 22 ottobre al microfono Giuliano Ferrigno il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera Un decreto legge in materia di migranti il provvedimento dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione dei paesi Sicuri per il rimpatrio e non più secondaria come invece il decreto del ministro degli Esteri di concerto con quello dell’interno ... (Romadailynews.it)

Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah - le ultime notizie | DIRETTA

Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, martedì 22 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 22 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l'Iran in Medio Oriente.

