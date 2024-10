Ucraina, via libera Parlamento Europeo a prestito da 35 miliardi: Lega si astiene (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Via libera definitivo dal Parlamento Europeo al prestito straordinario fino a 35 miliardi di euro all'Ucraina, nell'ambito degli impegni presi dal G7, garantito dagli extraprofitti derivanti dal congelamento degli asset della banca centrale russa. L'Aula ha dato via libera con 518 sì, 56 no e 61 astenuti. Gli eurodeputati della Lega si sono astenuti Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Viadefinitivo dalalstraordinario fino a 35di euro all', nell'ambito degli impegni presi dal G7, garantito dagli extraprofitti derivanti dal congelamento degli asset della banca centrale russa. L'Aula ha dato viacon 518 sì, 56 no e 61 astenuti. Gli eurodeputati dellasi sono astenuti

