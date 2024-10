Tumori, nel Lazio oltre 3.100 nuovi casi l’anno di cancro al polmone (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli oncologi a 'Excellence in lung cancer' a Roma, 'con innovazione migliorano prospettive cura' Ogni anno nel Lazio si ammalano di cancro ai polmoni 3.100 persone. A livello nazionale le nuove diagnosi interessano oltre 44mila cittadini e la sopravvivenza netta a 5 anni si attesta al 16% negli uomini e al 23% nelle donne. Tuttavia Sbircialanotizia.it - Tumori, nel Lazio oltre 3.100 nuovi casi l’anno di cancro al polmone Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli oncologi a 'Excellence in lung cancer' a Roma, 'con innovazione migliorano prospettive cura' Ogni anno nelsi ammalano diai polmoni 3.100 persone. A livello nazionale le nuove diagnosi interessano44mila cittadini e la sopravvivenza netta a 5 anni si attesta al 16% negli uomini e al 23% nelle donne. Tuttavia

