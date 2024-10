Tumori, Gnocchi (Novartis):”La voce di 6 donne con cancro seno per migliorare vita di tutte” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "C'è ancora bisogno di dare testimonianza e voce delle singole esperienze per migliorare la qualità di vita delle donne, nella loro unicità e nel loro specifico percorso. Queste 6 donne coraggiose hanno aperto la loro emotività, le loro emozioni per condividere con altre donne nella stessa situazione il loro percorso: non potevamo non Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "C'è ancora bisogno di dare testimonianza edelle singole esperienze perla qualità didelle, nella loro unicità e nel loro specifico percorso. Queste 6coraggiose hanno aperto la loro emotività, le loro emozioni per condividere con altrenella stessa situazione il loro percorso: non potevamo non

Sbarco di 101 migranti a Crotone : tra loro 18 minori e molte donne afghane - L’elevato numero di persone a bordo ha reso immediato e necessario l’intervento delle autorità competenti. Insieme agli afghani, gli altri migranti fanno parte di una composizione eterogenea: 14 provengono dall’Iran e 2 dal Pakistan. Questo gruppo sarà ora oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti, che valuteranno eventuali piani di accoglienza e integrazione. (Gaeta.it)

Le donne sono "il più grande serbatoio inutilizzato di talenti del mondo" - come ha dichiarato una volta Hillary Clinton. È giusto ricordare il loro valore con le giuste parole. - Ginger Rogers -Io credo nel rosa. E hanno un enorme rispetto delle donne. Charlotte Witton –Il successo non si misura dalla quantità di denaro che guadagni, si misura dalla differenza che fai nella vita di altre persone. Margaret Thatcher -Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. (Iodonna.it)

«Le ragazze - le giovani ragazze - ci dicono che loro non sono in grado di gestire soldi. E invece - in media - i ritorni degli investimenti per gli account gestiti da donne sono maggiori di quelli degli uomini» - È l’analisi dal Milan Fintech Summit di Alberta Pelino, presidente YAS (Young Ambassadors society) e fondatrice Fibi, startup ad impatto sociale con l’obiettivo di contribuire a ridurre il financial gender gap. Ecco questa è una concezione del tutto sbagliata perché, ad esempio, Fidelity, uno degli asset management più grandi, ha fatto uno studio sui bank account di 8 milioni di clienti e ha ... (Iodonna.it)