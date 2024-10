Travolta e uccisa a Tarquinia, indagini per omicidio stradale: la 59enne si chiamava Maria Antonia Lari (Di martedì 22 ottobre 2024) Si chiamava Maria Antonia Lari e lo scorso sabato è morta dopo essere stata Travolta metre attraversava la strada nella sua città, a Tarquinia. Fanpage.it - Travolta e uccisa a Tarquinia, indagini per omicidio stradale: la 59enne si chiamava Maria Antonia Lari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sie lo scorso sabato è morta dopo essere statametre attraversava la strada nella sua città, a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Travolta e uccisa a Tarquinia, indagini per omicidio stradale: la 59enne si chiamava Maria Antonia Lari - Si chiamava Maria Antonia Lari e lo scorso sabato è morta dopo essere stata travolta metre attraversava la strada nella sua città, a Tarquinia ... (fanpage.it)

Simone Farinelli, morto a 20 anni travolto dalla piena - A Pianoro, in via Caurinzano, due fratelli a bordo di un’auto sono stati travolti da un’improvvisa piena. Si stavano recando dalla madre in Val di Zena. Uno dei due giovani è riuscito a salvarsi ma no ... (ilrestodelcarlino.it)

Simone morto nell'auto travolta dal fango, il fratello: "Gli tenevo la mano, poi è sparito" - Aveva 20 anni. Era su una Toyota Yaris con il fratello, che si è salvato lanciandosi fuori d'istinto. La premier Meloni: "Vicina ai familiari" ... (bolognatoday.it)