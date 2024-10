Traffico Roma del 22-10-2024 ore 09:30 (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione degli allenamenti e code nelle ore di urne chiusa via Simone Mosca per lavori di scavo tra via di Torre via Pietro Maffi deviato il percorso delle linee 46190 chiusa via Adria siamo nel quartiere Appio Tuscolano per lavori di potatura alberi bus deviati su via Monselice in centro per un e istituzionale oggi divieti di sosta e possibili chiusure in zona Quirinale lavori notturni in via Ostiense chiusa dalle 22 di questa sera tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di Guglielmo Marconi fino alle 6 di domani mattina allerta meteo gialla della Protezione Civile su Roma e sul Lazio Oggi sono previste piogge anche a carattere di rovescio o temporale ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-10-2024 ore 09:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione degli allenamenti e code nelle ore di urne chiusa via Simone Mosca per lavori di scavo tra via di Torre via Pietro Maffi deviato il percorso delle linee 46190 chiusa via Adria siamo nel quartiere Appio Tuscolano per lavori di potatura alberi bus deviati su via Monselice in centro per un e istituzionale oggi divieti di sosta e possibili chiusure in zona Quirinale lavori notturni in via Ostiense chiusa dalle 22 di questa sera tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di Guglielmo Marconi fino alle 6 di domani mattina allerta meteo gialla della Protezione Civile sue sul Lazio Oggi sono previste piogge anche a carattere di rovescio o temporale ...

