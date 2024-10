Torna il festival "Io desidero". Viaggio nell’uragano delle emozioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Dialoghi con specialisti, musica, laboratori di scrittura creativa, monologhi e tanto altro in occasione dell’ottava edizione di "Io desidero", il festival in programma da venerdì a domenica al cineteatro Conti. "Sarà un’importante piattaforma dedicata alle nuove generazioni, un evento pensato per dare voce e spazio ai giovani affinché possano esprimersi liberamente e partecipare attivamente alla vita della comunità" ha spiegato in conferenza stampa, ieri a Palazzo Sforza, l’organizzatore Andrea Foglia. L’iniziativa, a cura dell’associazione "Sentinelle del mattino" e che si avvale del contributo del Comune e del patrocinio dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, vede la collaborazione di tante realtà del territorio attive nel sociale e per i giovani. Ilrestodelcarlino.it - Torna il festival "Io desidero". Viaggio nell’uragano delle emozioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dialoghi con specialisti, musica, laboratori di scrittura creativa, monologhi e tanto altro in occasione dell’ottava edizione di "Io", ilin programma da venerdì a domenica al cineteatro Conti. "Sarà un’importante piattaforma dedicata alle nuove generazioni, un evento pensato per dare voce e spazio ai giovani affinché possano esprimersi liberamente e partecipare attivamente alla vita della comunità" ha spiegato in conferenza stampa, ieri a Palazzo Sforza, l’organizzatore Andrea Foglia. L’iniziativa, a cura dell’associazione "Sentinelle del mattino" e che si avvale del contributo del Comune e del patrocinio dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, vede la collaborazione di tante realtà del territorio attive nel sociale e per i giovani.

