Tom Cruise | le riprese del prossimo film di Iñárritu per Warner Bros inizieranno a breve nel Regno Unito

Il prossimo film di Tom Cruise della Warner Bros. e della Legendary Entertainment, diretto da Alejandro González Iñárritu, si prepara all'inizio delle riprese. Il film di Tom Cruise della Warner Bros. e della Legendary Entertainment, diretto da Alejandro González Iñárritu, dovrebbe iniziare la produzione nel Regno Unito. La data di inizio delle riprese non è ancora stata confermata, ma secondo Variety potrebbe essere già il mese prossimo. Il progetto, ancora senza titolo, sarà il primo film in lingua inglese di Iñárritu dopo The Revenant. Il film sarà prodotto e diretto da Iñárritu, con una sceneggiatura scritta da lui stesso nel 2023 insieme ai co-sceneggiatori di Birdman Nicolas Giacobone e Alexander Dinelaris, insieme a Sabina Berman. I dettagli sulla trama non sono ancora stati

