Toghe Csm, 'tutelare i giudici della sezione immigrazione' (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutti i componenti togati del Csm delle correnti di Area, Magistratura democratica e Unicost e gli indipendenti Fontana e Mirenda, ma non quelli di Magistratura indipendente, hanno depositato la richiesta di apertura di una pratica a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia dei magistrati, a seguito delle recenti ordinanze dei giudici della sezione immigrazione del tribunale di

Toghe rosse - altolà di Magistratura indipendente : “Il premier non è mai un avversario. Si rispetti” - Loro, lamentano, sono solo vittime incolpevoli di un travisamento dell’email con cui il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, ha lanciato un appello all’unità della magistratura contro le politiche del governo Meloni. Insomma, un “noi non ci stiamo” bello e buono, che vuole dare voce a quella larghissima parte della magistratura che interpreta il proprio ruolo al riparo da ... (Secoloditalia.it)

"Perché Meloni è un problema per le toghe rosse". Cosa c'è dietro la mail di Patarnello : Donzelli inchioda la magistratura - Non insegue interessi personali. Preoccupatevi degli spacciatori, i mafiosi, i trafficanti. . "Lo scoop del quotidiano Il Tempo - aggiunge Cinzia Pellegrino, senatrice di FdI - mette in luce un problema grave per la nostra democrazia. La mail pubblicata dal giornale e firmata dal sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, è la prova dell'esistenza di una magistratura ... (Liberoquotidiano.it)

"Tirare dritto contro la magistratura - vergogna assoluta!" : la furia di Giuseppe Cruciani contro le toghe - . «La decisione di oggi dei giudici è una vergogna assoluta - tuona l'ospite di Paolo Del Debbio -. Se non lo dite siete ipocriti». Poche ore fa una giudice ha bollato come illegittimo il trasferimento dei migranti dall'Italia all'Albania, provocando la rabbia di Giorgia Meloni e del governo. Quindi si lancia in un consiglio alla premier: «Meloni deve continuare dritto per questa ... (Liberoquotidiano.it)