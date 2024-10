Metropolitanmagazine.it - Tod’s potrebbe tornare in borsa? Della Valle: “Non è detto che non rientreremo”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sono quasi scioccanti le parole di Diego, Presidente di, che non esclude un ritorno in, nonostante l’uscita avvenuta poco tempo fa. Il Presidente afferma infatti di non escludere un ritorno in, anzi. Il futuro è in Piazza Affari? Il gruppo aveva deciso di lasciarla quest’anno dopo un’Opa lanciata con il supporto finanziario del fondo L Catterton (Lvmh).ipotizza un ritorno in: “Non lo escludo” L’imprenditore ne aveva già parlato in occasione del Milano fashion global summit. “Ci siamo trovati ad avere la necessità di svilupparci molto in fretta e quindi a investire molto denaro. Poi alla fine vedevamo che il mercato non raccoglieva questo messaggio di ottimismo futuro e allora abbiamo preferito uscire dal mercato e lavorare come vogliamo senza vincoli di trimestrali e semestrali.