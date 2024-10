Inter-news.it - Thiago Motta: «Digerire presto perché ora grande gara con l’Inter!»

REAGIRE IMMEDIATAMENTE – Al termine della partita persa contro lo Stoccarda, ha parlato anche in vista della partita di campionato contro la Beneamata nel derby d'Italia di domenica 27 ottobre alle ore 18. Le parole dell'allenatore a Sky Sport: «Dobbiamo la sconfitta il prima possibile per iniziare a preparare una partita contro. Ora abbiamo una sfida che sta bene, noi dobbiamo la sconfitta e reagire immediatamente».