The Apprentice e Roy Cohn | l’anima nera dell’America di Trump

In The Apprentice, cronaca dell'ascesa di Donald Trump nel mondo dell'alta finanza, Jeremy Strong interpreta l'avvocato Roy Cohn, sinistra figura entrata nell'immaginario della recente storia americana. La prima immagine di Roy Cohn è quella di un volto inquadrato in lontananza, dal lato opposto della sala di un esclusivo locale newyorkese, Le Club, con uno sguardo d'avvoltoio puntato in direzione di un giovane Donald Trump. È il 1973, Richard Nixon è ancora (per poco) il Presidente degli Stati Uniti e il ventisettenne Donald è il rampollo di Fred Trump, impresario del settore immobiliare, accusato dal Dipartimento di Giustizia di discriminazione razziale per non aver concesso l'affitto dei propri appartamenti a inquilini afroamericani. L'incontro fra Trump Jr e Roy Cohn sancisce l'inizio della trama di The Apprentice

