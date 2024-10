The Apprentice e la scena dello stupro di Trump all'ex moglie Ivana. Ma lui è furioso: "E' solo feccia" (Di martedì 22 ottobre 2024) E' uscito nelle sale The Apprentice, il film che racconta la “nascita” del potente uomo d'affari e poi presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il film è ambientato tra gli anni '70 e '80, quando Donald è ancora giovane ed è preso sotto l’ala di Roy Cohn, avvocato senza scrupoli e faccendiere in Milleunadonna.it - The Apprentice e la scena dello stupro di Trump all'ex moglie Ivana. Ma lui è furioso: "E' solo feccia" Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E' uscito nelle sale, il film che racconta la “nascita” del potente uomo d'affari e poi presidente degli Stati Uniti, Donald. Il film è ambientato tra gli anni '70 e '80, quando Donald è ancora giovane ed è preso sotto l’ala di Roy Cohn, avvocato senza scrupoli e faccendiere in

