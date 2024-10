Stellantis sprofonda, la crisi non si ferma: crollano le vendite anche a settembre (Di martedì 22 ottobre 2024) La crisi è sempre più profonda. Soprattutto per Stellantis, che affonda di fronte a un settore dell’automotive comunque in difficoltà. A settembre il calo delle immatricolazioni di automobili registrato da Acea, l’associazione dei costruttori europei, è del 4,2% per l’Europa occidentale. Ma la flessione è molto più alta per Stellantis, che con sole 148.306 auto immatricolate perde, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ben il 26%. Così scende anche la quota di mercato del produttore che da mesi continua a sospendere l’attività negli stabilimenti italiani: è passata dal 17,2% al 13,3%. La crisi di Stellantis Nei primi nove mesi del 2024, il gruppo ha venduto circa 1,5 milioni di auto, con un calo del 6% sullo scorso anno e la quota di mercato che è scesa dal 17% al 15,9%. Lanotiziagiornale.it - Stellantis sprofonda, la crisi non si ferma: crollano le vendite anche a settembre Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Laè sempre più profonda. Soprattutto per, che affonda di fronte a un settore dell’automotive comunque in difficoltà. Ail calo delle immatricolazioni di automobili registrato da Acea, l’associazione dei costruttori europei, è del 4,2% per l’Europa occidentale. Ma la flessione è molto più alta per, che con sole 148.306 auto immatricolate perde, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ben il 26%. Così scendela quota di mercato del produttore che da mesi continua a sospendere l’attività negli stabilimenti italiani: è passata dal 17,2% al 13,3%. LadiNei primi nove mesi del 2024, il gruppo ha venduto circa 1,5 milioni di auto, con un calo del 6% sullo scorso anno e la quota di mercato che è scesa dal 17% al 15,9%.

