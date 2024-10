Servizi educativi: pubblicato il bando per progetti mirati all'inclusione di bambini e famiglie in difficoltà (Di martedì 22 ottobre 2024) pubblicato sul sito del Comune di Pisa un bando rivolto ad enti del terzo settore per selezionare partner con cui co-progettare e realizzare due progetti pilota integrati, destinati a bambini, ragazzi e famiglie, finalizzati a contrastare la povertà educativa. L'iniziativa punta a creare nuovi Pisatoday.it - Servizi educativi: pubblicato il bando per progetti mirati all'inclusione di bambini e famiglie in difficoltà Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)sul sito del Comune di Pisa unrivolto ad enti del terzo settore per selezionare partner con cui co-progettare e realizzare duepilota integrati, destinati a, ragazzi e, finalizzati a contrastare la povertà educativa. L'iniziativa punta a creare nuovi

I cambiamenti climatici nelle 'Storie di pianura' : pubblicato il bando della quarta edizione - Raccontare i territori di pianura, attraverso gli occhi dei personaggi originali e straordinari che li abitano, ma anche attraverso la voce dei canali e dell'acqua che li attraversa. Questo è il file rouge che caratterizza la quarta edizione del premio nazionale di narrativa 'Storie di pianura'... (Ferraratoday.it)

Nuove opportunità professionali a Genova : pubblicato bando per 14 posti di insegnanti nelle scuole dell’infanzia - Capacità organizzative: pianificare e implementare attività educative. Ricerca educativa: seguire le ultime tendenze in pedagogia e didattica. I posti a concorso Sono disponibili 14 posti per la posizione di funzionario insegnante nelle scuole dell’infanzia. Cittadinanza italiana: Sono ammessi solo i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. (Gaeta.it)

Pubblicato il bando per le nuove casette dell'acqua a Lanciano - Il Comune di Lanciano ha dato il via, attraverso la Centrale unica di committenza (Cuc), a un'indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici qualificati, da invitare alla successiva procedura negoziata, al fine di formalizzare la concessione delle aree pubbliche per... (Chietitoday.it)