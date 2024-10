Sciopero a Brera: a rischio l'inaugurazione di Palazzo Citterio (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto a rischio, proprio nel giorno dell'inaugurazione. Incertezza a Brera, dove i lavoratori della Pinacoteca e della Biblioteca Braidense hanno proclamato lo Sciopero per il 7 dicembre in concomitanza con l'inaugurazione di Palazzo Citterio. Ad annunciarlo Cgil, Cisl, Uilpa e Usb Milano. Per i Milanotoday.it - Sciopero a Brera: a rischio l'inaugurazione di Palazzo Citterio Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto a, proprio nel giorno dell'. Incertezza a, dove i lavoratori della Pinacoteca e della Biblioteca Braidense hanno proclamato loper il 7 dicembre in concomitanza con l'di. Ad annunciarlo Cgil, Cisl, Uilpa e Usb Milano. Per i

Sciopero alla Pinacoteca di Brera : a rischio l’inaugurazione di Palazzo Citterio il 7 dicembre - I lavoratori della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense hanno infatti proclamato lo sciopero proprio per quella data in concomitanza con l’evento. Per colmare le carenze di organico, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto un piano straordinario di assunzioni attraverso il centro per l’impiego, "ma al di là di rassicurazioni generiche non si è visto nulla di concreto ... (Ilgiorno.it)

