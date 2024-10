Sassari-Dnipro oggi in tv | programma orario e diretta Europe Cup 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo D dellaCupdi. Gli uomini di coach Markovic hanno approcciato molto bene la competizione, ottenendo due belle vittorie nelle prime due giornate. Ora, la sfida al vertice del raggruppamento contro una squadra che ha avuto lo stesso ruolino di marcia: appuntamento tutto da seguire, quindi, con i sardi che, davanti al proprio pubblico, inseguono un altro successo dopo la rimonta solo sfiorata contro Brescia nell’ultimo turno di campionato. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 22 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laCupdi. STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreamingmente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link.