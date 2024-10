Tuttivip.it - “Sapete che fa ora?”. La notizia su Nina Moric sorprende il mondo dello spettacolo

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), una figura che negli anni ha saputo reinventarsi in diversi ambiti, sembra aver intrapreso una nuova strada spirituale. Modella, showgirl, cantante, pittrice e protagonista della cronaca rosa, l’ex moglie di Fabrizio Corona è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica per i suoi cambiamenti e le sue vicende personali. Ma adesso, secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Dagospia, laavrebbe avuto una “potente svolta mistica”. Dandolo ha rivelato chesarebbe stata avvistata in una chiesa nel centro di Milano, dove trascorrerebbe gran parte del suo tempo in preghiera. “Fermi tutti! Ci risiamo,ha una nuova e potentissima svolta mistica. Prega in latino dalla mattina alla sera e viene spesso avvistata in una chiesetta in centro a Milano vagare tra un banchetto e un confessionale.