Sanità, glucagone spray nasale gratuito per i bimbi diabetici: la Regione avvia le procedure (Di martedì 22 ottobre 2024) La Regione siciliana annuncia l'intenzione di avviare le procedure necessarie per l'acquisizione del farmaco Baqsimi, il glucagone in versione spray nasale destinato ai casi di ipoglicemia più gravi. La decisione è stata ufficialmente comunicata dal presidente Renato Schifani in una lettera

Glucagone spray nasale gratuito per i bambini diabetici - si apre uno spiraglio : Schifani scrive al ministro - Garantire un quantitativo minimo per i piccoli pazienti, riclassificare il farmaco salvavita in classe "A". E' quanto chiede il governatore Renato Schifani al ministro Orazio Schillaci e all'Aifa che annuncia che anche la Sicilia si farà carico del glucagone spray nasale per garantire il futuro... (Palermotoday.it)

In Lombardia Baqsimi (glucagone spray) gratis per i bambini con diabete mellito di tipo 1 - Il costo complessivo dell'iniziativa, stimato in 300. 000 euro per l'anno scolastico 2024/25, sarà coperto con le risorse già disponibili nel bilancio regionale. Milano – Regione Lombardia procederà alla distribuzione gratuita del medicinale 'Baqsimi’ (glucagone spray) ai bambini affetti da diabete mellito di tipo 1 di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. (Ilgiorno.it)

Diabete - glucagone spray gratis in Lombardia. La proposta dell’assessore Guido Bertolaso - Il farmaco, approvato da Aifa nel 2021, rientrava tra quelli in Classe A, quindi rimborsabili dal servizio sanitario nazionale ma, da ottobre 2023, è stato inserito in Classe C, quindi a carico del paziente. Con queste parole l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, è tornato a parlare del farmaco a base di glucagone venduto come spray nasale, utilizzato nei casi in cui un ... (Ilgiorno.it)