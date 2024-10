Lettera43.it - Razzi di Hezbollah su Israele: «L’obiettivo era una base dell’intelligence e una navale»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tra la notte e la mattina di martedì le sirene dei raid aerei hanno suonato a Tel Aviv dopo cheha dichiarato di aver bombardato con missili la zona di Nirit, alla periferia della città. L’esercito israeliano ha comunicato che cinquesono stati lanciati contro la città, di cui quattro sono stati intercettati dal sistema di difesa e un altro è caduto esplodendo in un’area aperta. Secondo le Idfha lanciato circa 20– cinque verso il centro die 15 verso il Nord, e sono stati fatti tentativi per intercettarli. Non ci sono notizie immediate di feriti. Frammenti deiintercettati sono caduti nella città Ma’agan Michael colpendo un edificio e dei veicoli.