Ravenna, studentessa 17enne rivela gli abusi in un tema: 2 arresti (Di martedì 22 ottobre 2024) rivela la violenza subita tra le righe di un tema scolastico come se fosse un diario segreto. "Hanno trovato delle scuse per toccarmi", aveva scritto la 17enne di un istituto del Ravennate. La sua professoressa di italiano, dopo avere corretto il compito, ne aveva parlato con lei e poi con il dirigente scolastico, il quale aveva infine segnalato il caso alla Procura. La ragazzina, sentita dalla apposita sezione della squadra Mobile della polizia di Ravenna, aveva confermato gli abusi accaduti , secondo quanto riporta il Resto del Carlino, in parte nella cucina del locale e in parte su un'auto.

