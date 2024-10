Pretende di essere curato al Policlinico, rifiuta di farsi identificare e si scaglia contro un poliziotto: arrestato (Di martedì 22 ottobre 2024) Già poco dopo il suo ingresso al Policlinico aveva assunto un "atteggiamento aggressivo", ma la situazione è degenerata quando, alla richiesta di alcune informazioni, si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità per poi afferrare un agente per la maglietta. La polizia ha arrestato nei Palermotoday.it - Pretende di essere curato al Policlinico, rifiuta di farsi identificare e si scaglia contro un poliziotto: arrestato Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Già poco dopo il suo ingresso alaveva assunto un "atteggiamento aggressivo", ma la situazione è degenerata quando, alla richiesta di alcune informazioni, si sarebbeto di fornire le proprie generalità per poi afferrare un agente per la maglietta. La polizia hanei

