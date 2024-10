Puntomagazine.it - Presentato a Tbilisi il Calendario Di Meo 2025

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ail Gala per la presentazione delDi Meo “La sirena e la pantera”, ospiti in funicolare e dress code ispirato alla Regina Tamara.(Georgia), 22 ottobre 2024 – Sono arrivati nel sontuoso palazzo della funicolare di(Georgia), costruito negli anni 30 gli illustri ospiti che hanno partecipato al gala per la presentazione delDi Meo, un vero cult del collezionismo realizzato per il ventitreesimo anno dall’Associazione “Di Meo vini ad arte” con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il sostegno della Georgian Chanting Foundation.