Pavia universitari e anziani vivono in cohousing

Pavia, 22 ottobre 2024 – Studenti e anziani insieme sotto lo stesso tetto. All'over65 che ospiterà un ragazzo a casa sua verrà riconosciuto un contributo di 300 euro al mese. Il "patto di coabitazione" sarà definito da un regolare contratto di locazione e prevederà anche l'erogazione, da parte dello studente, di servizi definiti sulla base delle sue competenze: potrà aiutare la persona che lo ospita a utilizzare il computer, lo faciliterà nell'accesso dell'assistenza sanitaria, l'accompagnerà verso strutture amministrative, gli sarà a fianco in momenti di socializzazione e svago. Il progetto innovativo "Co-housing e caring tra generazioni" è proposto dall'Università di Pavia e ha l'obiettivo di promuovere la convivenza e la coabitazione intergenerazionale, sostenendo un'alleanza tra la popolazione studentesca e i cittadini senior.

Un progetto innovativo a Pavia : co-housing intergenerazionale per studenti e anziani - Questa iniziativa presenta una risposta concreta alle sfide contemporanee legate all’invecchiamento della popolazione e alla crescente domanda di alloggi accessibili per gli studenti. Con questo progetto, l’Università di Pavia risponde anche a un crescente fabbisogno di soluzioni abitative a costi contenuti per gli studenti fuori sede. (Gaeta.it)