Primacampania.it - Omicidio Raimondino: ucciso da un minorenne, il corpo bruciato in campagna

(Di martedì 22 ottobre 2024) NAPOLI – Dietro l’di Gennaro, avvenuto il 31 agosto scorso alla periferia di Napoli, si nasconde un inquietante scenario legato alla gestione dello spaccio di droga. Il colpevole è un ragazzo, già detenuto in un Istituto Penale per i Minorenni, su cui pende un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla Polizia di Stato il 18 ottobre. Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni, l’è avvenuto in un sottoscala di via Comunale Napoli, nel quartiere di Pianura, un luogo spesso utilizzato dai gruppi criminali locali come piazza di spaccio. La sera del delitto, il giovane avrebbe sparato diversi colpi d’arma da fuoco a bruciapelo contro la vittima, uccidendola sul colpo.