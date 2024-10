Omicidio Montini, il 17enne nega tutto. La nonna: "Era a scuola guida" (Di martedì 22 ottobre 2024) È durato ore l’interrogatorio del 17enne fermato per l’Omicidio di Candido Montini, il 76enne ex vicesindaco di Garzeno (Como) e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, ucciso in casa a coltellate il 24 settembre.Ore in cui il minorenne, interrogato alla Today.it - Omicidio Montini, il 17enne nega tutto. La nonna: "Era a scuola guida" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È durato ore l’interrogatorio delfermato per l’di Candido, il 76enne ex vicesindaco di Garzeno (Como) e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, ucciso in casa a coltellate il 24 settembre.Ore in cui il minorenne, interrogato alla

Garzeno - musica trap e amicizie pericolose : chi è il 17enne fermato per l’omicidio di Candido Montini - Ieri sera la nonna del ragazzo, parlando con i giornalisti fuori dalla caserma dei carabinieri, aveva detto che il nipote non poteva essere stato, perché quel giorno era a lezione di scuola guida per la moto. I carabinieri di Como sono arrivati a lui "a seguito di ininterrotta attività investigativa" dopo il delitto del 24 settembre scorso, quando Candido Montini, 76 anni, pensionato ma gestore ... (Ilgiorno.it)

Omicidio Garzeno - il 17enne sospettato è un parente della vittima Candido Montini - A quanto viene riferito, lui e i suoi genitori frequentavano quasi ogni giorno la 'storica' bottega della vittima che, anche da pensionato, tutte le mattine alzava la serranda per rifocillare i compaesani. . Il ragazzo di 17 anni accusato dell'omicidio di Candido Montini era parente alla lontana e non cugino di primo grado dell'ex vice sindaco Garzeno, accolellato in casa nell'Alto Lago di Como ... (Tg24.sky.it)

Omicidio Garzeno - il 17enne fermato è parente della vittima : “Non ho ucciso Candido Montini” - In corso perquisizioni nella casa dove il 17enne abita con la famiglia alla ricerca di indizi utili. Il giovane, in stato di fermo, avrebbe detto agli inquirenti di non essere l’assassino dell’ex vicesindaco del paese. . Garzeno (Como) – Il ragazzo di 17 anni accusato dell'omicidio di Candido Montini era parente alla lontana, cugino non di primo grado, dell'anziano accoltellato in casa a ... (Ilgiorno.it)