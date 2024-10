Occupano abusivamente un appartamento disabitato: denunciati (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella tarda serata del 20 ottobre, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone con l'accusa di invasione di terreni o edifici e furto di acqua, ed una di queste anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze Pisatoday.it - Occupano abusivamente un appartamento disabitato: denunciati Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella tarda serata del 20 ottobre, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone con l'accusa di invasione di terreni o edifici e furto di acqua, ed una di queste anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggressione a Pisa: la troupe di Fuori dal coro presa di mira da un lancio di oggetti - Una troupe di "Fuori dal coro" aggredita a Pisa da extracomunitari durante un servizio, suscitando reazioni politiche e dibattiti sulla gestione dell'immigrazione e la sicurezza dei giornalisti. (ecodelcinema.com)

Diretta/ Sudtirol Pisa (risultato finale 1-2): la ribalta Arena su rigore! (Serie B, 19 ottobre 2024) - Diretta Sudtirol Pisa, streaming, video e tv: allo stadio Druso si scende in campo per disputare il nono turno della Serie B 2024/2025 (oggi 19 ottobre 2024) ... (ilsussidiario.net)

Salernitana-Spezia in equilibrio, ecco le quote - La Salernitana riabbraccia il pubblico allo stadio Arechi dopo la vittoria nell’ultima giornata, fuori casa, contro il Palermo e mira al secondo successo consecutivo per mettersi alle spalle ... (tuttosalernitana.com)