Nuovi test sul 6G nel Regno Unito: 9 mila volte più veloce del 5G (Di martedì 22 ottobre 2024) Raggiunto un nuovo record di velocità nel trasferimento dati wireless. Presso lo University College di Londra, un gruppo di ricercatori ha effettuato importanti test sulla connessione 6G, i cui risultati fanno impallidire i dati precedenti. Combinando tecnologie radio e ottiche, sono stati infatti toccati i 938 Gbps, pari a 117,5 Gb al secondo. È fino a 9.380 volte più rapida di una comune connessione 5G su uno smartphone nel Paese, che in genere fornisce dati attorno ai 100 Mbps o comunque non oltre 200 Mbps. In termini pratici, potrebbe consentire di scaricare 20 film oppure un videogame delle moderne console al secondo. Pur già impressionante, la scoperta potrebbe avere risvolti nel consentire a un numero sempre più vasto di utenti di raggiungere prestazioni elevate con i propri dispositivi oltre che nel sostituire la tradizionale banda larga via cavo o fibra. Lettera43.it - Nuovi test sul 6G nel Regno Unito: 9 mila volte più veloce del 5G Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Raggiunto un nuovo record di velocità nel trasferimento dati wireless. Presso lo University College di Londra, un gruppo di ricercatori ha effettuato importantisulla connessione 6G, i cui risultati fanno impallidire i dati precedenti. Combinando tecnologie radio e ottiche, sono stati infatti toccati i 938 Gbps, pari a 117,5 Gb al secondo. È fino a 9.380più rapida di una comune connessione 5G su uno smartphone nel Paese, che in genere fornisce dati attorno ai 100 Mbps o comunque non oltre 200 Mbps. In termini pratici, potrebbe consentire di scaricare 20 film oppure un videogame delle moderne console al secondo. Pur già impressionante, la scoperta potrebbe avere risvolti nel consentire a un numero sempre più vasto di utenti di raggiungere prestazioni elevate con i propri dispositivi oltre che nel sostituire la tradizionale banda larga via cavo o fibra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Inter : Cristante su Thuram - proteste nerazzurre per fallo e rosso non dati - Roma-Inter, in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è il posticipo che chiude la domenica dell`ottava giornata di Serie A. Di seguito gli... (Calciomercato.com)

Roma-Inter - la MOVIOLA LIVE : Cristante su Thuram - proteste nerazzurre per fallo e rosso non dati - Roma-Inter, in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è il posticipo che chiude la domenica dell`ottava giornata di Serie A. Di seguito gli... (Calciomercato.com)

Medicina Test d’ingresso addio? : "Ma la vera rivoluzione sarebbe valutare l’empatia dei candidati" - Il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi (nella foto), è intervenuto sul ddl presentato dalla Lega ieri in Senato che prevede di entrare alla facoltà di medicina dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale. Se invece viene vista come un’occasione per correggere il vero problema di medicina, può avere un senso". (Lanazione.it)