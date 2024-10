Nuovi aiuti e ricostruzione la via italiana per Gaza e il Libano

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pescara, 22 ott. (askanews) – Una conferenza per ladi, dele del Nord di Israele. Il G7 Sviluppo sotto presidenza, a Pescara, non è ancora iniziato quando Antonio Tajani lancia la sua idea. La guerra è ancora in corso e neppure l’uccisione di Yahya Sinwar sembra avere determinato una de-escalation nella Striscia, mentre il fronte libanese è più caldo che mai. “La pace ancora non è vicina e stiamo lavorando per accelerare i tempi”, ammette Tajani. Ma per il ministro degli Esteri è già arrivato il momento di organizzare il dopo, di cominciare a pianificare ladi un territorio devastato, una desolante distesa di macerie e sangue, di morti e sfollati.