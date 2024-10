Lapresse.it - Nuova Zelanda, aeroporto di Dunedin impone limite di 3 minuti ai saluti alle partenze

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’neozelandese diha imposto undi tempo di treper gli abbracci e id’addio nell’area drop-off, dove vengono lasciati i viaggiatori in partenza da chi li accompagna con un mezzo, allo scopo di evitare ingorghi. Lo scalo serve una città di 135.000 abitanti nell’Isola del Sud della. Abbracci non oltre i 3“Tempo massimo per gli abbracci tre“, avvertono i cartelli all’esterno del terminal delle, aggiungendo che chi cerca “addii più affettuosi” deve invece recarsi al parcheggio dell’. Ilè stato imposto a settembre per “far sì che le cose si svolgano senza intoppi”, afferma l’amministratore delegato dello scalo Dan De Bono ad Associated Press. I cartelli hanno scatenato l’ironia e le polemiche sui social.