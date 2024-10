Abruzzo24ore.tv - Nuova alluvione in Sicilia: temporali violenti e gravi criticità in arrivo!

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma - Maltempo in: esondazioni, allagamenti e accumuli di pioggia superiori a 320mm continuano a causare danni in diverse zone dell’isola. Il maltempo non dà tregua alla, dove nelle ultime ore si registrano pesanti, specialmente nella zona del Catanese.di forte intensità e nubifragi hanno colpito duramente l'area, portando a situazioni di emergenza e nuovi accumuli di pioggia che hanno superato i 320mm. In particolare, un temporale autorigenerante ha interessato l'area di Giarre, provocando allagamenti su larga scala e seri problemi alla viabilità, inclusa la chiusura di tratti della A18. Numerosi veicoli sono rimasti bloccati, mentre le strade si sono trasformate in fiumi di fango. I comuni di Giarre, Riposto, Piedimonte Etneo e Sant'Alfio hanno ordinato la chiusura delle scuole, in quanto diverse zone sono completamente allagate.