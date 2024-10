Unlimitednews.it - Novartis, le storie di 6 donne con tumore al seno nel docufilm Distances

(Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Si chiamano Claudia, Marina, Chiara, Clara, Anna e Maria. Hanno età diverse, vite diverse, voci diverse. Ad accomunarle, una diagnosi dial. La loro storia è raccontata da “. La vita va avanti, più lontano”, la docuserierealizzata in collaborazione con Salute Donna Onlus, associazione di cui fanno parte lecoinvolte, che celebra la capacità di affrontare la malattia senza perdere la propria identità e la propria forza, dimostrando che oggi questepossono beneficiare di una prospettiva di vita più lunga e di una qualità di vita migliore. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la serie è parte della campagna “E’ tempo di vita” (https://www.etempodivita.it/), nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti per migliorare il loro benessere complessivo.