NM Live – Napoli critiche sterili per il rigore Su Gilmour Lobotka e Kvara …

NM Live – Zaccaria, Fontana, Schwoch, Mora e Carmine Esposito sono intervenuti a "Napoli MAGAZINE Live", trasmissione in onda su Radio Punto Zero, dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com e condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: NM Live – Zaccaria: "Il Napoli ha una difesa imperforabile, ma c'è un aspetto da migliorare" MARIO ZACCARIA, giornalista: "Polemiche per il rigore? C'è un prima e un dopo VAR. Prima le giocate venivano lette in un certo modo, dopo le cose sono cambiate. Vogliamo parlare dei fuorigioco e dei gol annullati per pochi cm? Ora si misurano anche i millimetri. Prima i rigori si davano solo se erano evidenti, ora è diverso. Il rigore c'era, perché il contatto c'è stato e verranno puniti in ogni caso, anche a svantaggio del Napoli.

Olive : “Il Lecce dopo la disfatta di Firenze avrà una grande voglia di rivalsa - ma il Napoli è forte!” - Sicuramente, il Lecce dopo la disfatta di Firenze, avrà una grande voglia di rivalsa, sarà affamata, non vorrà ripetere gli stessi errori. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Renato Olive, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Lecce. Sul Bologna? “Il Bologna é cambiato un po’ rispetto all’anno scorso. (Terzotemponapoli.com)

Fiorella Mannoia in concerto a Napoli : doppia data all'Augusteo per "Fiorella Sinfonica - Live con Orchestra" - Doppia data a Napoli per Fiorella Sinfonica - Live con Orchestra in teatro, lo speciale tour di Fiorella Mannoia. Appuntamento martedì 5 e mercoledì 6 novembre - alle ore 21 - al teatro Augusteo. La straordinaria artista, accompagnata da un’orchestra sinfonica, ripercorrerà in scaletta i... (Napolitoday.it)

Napoli-Lecce - Conte ritrova Meret : ci sarà anche Olivera dal 1? - Corriere dello Sport – Napoli-Lecce, Conte ritrova Meret: ci sarà anche Olivera dal 1? L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima gara del … L'articolo Napoli-Lecce, Conte ritrova Meret: ci sarà anche Olivera dal 1? proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)