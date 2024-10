Nel tir nascondeva 50 chili di cocaina: arrestato all’area di servizio (Di martedì 22 ottobre 2024) REGGELLO – Trovato nell’area di sosta con 50 chili di cocaina nascosti nell’autoarticolato. Colpo grosso della Polstrada che ha arrestato nell’ambito di un controllo di routine un 49enne di origine bosniaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e trasporto di sostanza stupefacente. È stato fermato nell’area di servizio Arno Ovest nel territorio del Comune di Reggello. Durante gli accertamenti sul mezzo, all’interno della cabina e più precisamente dietro una brandina ripiegata, i poliziotti della Polstrada di Arezzo hanno scoperto cinque buste di plastica contenenti in totale oltre 50 chili di quella che è risultata essere, sulla base dei test della Polizia Scientifica, cocaina. Gli investigatori non escludono che il carico sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito degli stupefacenti una somma intorno ai 5 milioni di euro. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) REGGELLO – Trovato nell’area di sosta con 50dinascosti nell’autoarticolato. Colpo grosso della Polstrada che hanell’ambito di un controllo di routine un 49enne di origine bosniaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e trasporto di sostanza stupefacente. È stato fermato nell’area diArno Ovest nel territorio del Comune di Reggello. Durante gli accertamenti sul mezzo, all’interno della cabina e più precisamente dietro una brandina ripiegata, i poliziotti della Polstrada di Arezzo hanno scoperto cinque buste di plastica contenenti in totale oltre 50di quella che è risultata essere, sulla base dei test della Polizia Scientifica,. Gli investigatori non escludono che il carico sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito degli stupefacenti una somma intorno ai 5 milioni di euro.

