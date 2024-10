Sport.quotidiano.net - Nel frattempo è scattata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio di Arezzo sul sito di Ticketone. Bassoli ed El Kaddouri tornano nel gruppo. Stiramento per Arena, ma non preoccupa

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ripresa degli allenamenti con qualche notizia incoraggiante per mister Dossena, che ha a disposizione una settimana di lavoro per preparare un trittico decisivo per il suo futuro sulla panchina della Spal, a cominciare da sabato prossimo sul campo dell’. Il tecnico lodigiano infatti ritrova – seppur non ancora a pieno regime – siache El. Sia il difensore che il centrocampista sono rientrati ingradualmente, quindi è lecito immaginare che saranno inseriti nella lista dei convocati per la trasferta di. Anche se – soprattutto per quanto riguarda il marocchino – è difficile pensare di vederlo in campo dal primo minuto dopo diverse settimane ai box.