Nel 2023 il debito italiano scende al 1348% del Pil

Nel 2023 il debito italiano scende al 134,8% del Pil (Di martedì 22 ottobre 2024) Il debito pubblico italiano, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno finanziario in favore di Stati membri della Uem, è stato nel 2023 pari a 2.868.411 milioni di euro, ovvero al 134,8% del Pil, 3,5 punti percentuali in meno rispetto al 138,3% del 2002. Il deficit si è attestato invece al 7,2% del Pil contro l'8,1% del 2022. Lo rende noto l'Istat informando di aver trasmesso i dati alla Commissione europea in applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Il dato del debito è leggermente superiore alla stima fornita il 23 settembre, pari al 134,6%.

