Nba, al via la nuova stagione: questa notte Celtics-Knicks e Lakers-Timberwolves (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto pronto per la nuova stagione di Nba. Ad aprire le danze sarà il big match tra i campioni in carica dei Boston Celtics e i New York Knics che scenderanno sul parquet del TD Garden all’1:30 (ora italiana). Da una parte c’è la squadra di Jayson Tatum e Jaylen Brown, favorita per riconquistare il titolo americano, e dall’altra il quintetto guidato da Jalen Brunson, rinforzatasi in questa sessione di mercato e fresca dell’arrivo di Karl-Anthony Towns. A seguire c’è un’altra grande partita: quella tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves alla Crypto.com Arena (alle 4:00, ora italiana). Per la franchigia californiana sarà l’occasione per registrare un nuovo record facendo giocare insieme in regular season la coppia padre-figlio Lebron-Bronny James. Per il club di Minneapolis, invece, ci sarà Anthony Edwards, leader indiscusso dei Wolves e futuro volto nella lega. Lapresse.it - Nba, al via la nuova stagione: questa notte Celtics-Knicks e Lakers-Timberwolves Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto pronto per ladi Nba. Ad aprire le danze sarà il big match tra i campioni in carica dei Bostone i New York Knics che scenderanno sul parquet del TD Garden all’1:30 (ora italiana). Da una parte c’è la squadra di Jayson Tatum e Jaylen Brown, favorita per riconquistare il titolo americano, e dall’altra il quintetto guidato da Jalen Brunson, rinforzatasi insessione di mercato e fresca dell’arrivo di Karl-Anthony Towns. A seguire c’è un’altra grande partita: quella tra Los Angelese Minnesotaalla Crypto.com Arena (alle 4:00, ora italiana). Per la franchigia californiana sarà l’occasione per registrare un nuovo record facendo giocare insieme in regular season la coppia padre-figlio Lebron-Bronny James. Per il club di Minneapolis, invece, ci sarà Anthony Edwards, leader indiscusso dei Wolves e futuro volto nella lega.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Numeri da record per la nuova stagione del Cus Parma - Oltre 500 iscritti, 20 gruppi squadra, 50 fra allenatrici e allenatori e 4 squadre totalmente femminili (U17-U15-U13-U11). A ‘dare i numeri’ è la Sezione Calcio del Cus Parma che festeggia un vero e proprio record, ma anche una stagione sportiva scandita da grandi novità. "A cominciare... (Parmatoday.it)

A Avezzano prende forma la nuova stagione del Partito Democratico : congresso in vista - Diversi interventi hanno sottolineato come l’attuale amministrazione stia mettendo a rischio la sanità pubblica e altre risorse vitali per la comunità abruzzese. La voce dei leader locali e delle preoccupazioni per un futuro migliore Nel corso dell’incontro, è intervenuto anche il Sindaco di Opi Antonio Di Santo, il quale ha evidenziato che il partito si sta lasciando alle spalle un periodo ... (Gaeta.it)

Coppa del Mondo di Sci Alpino - gli Azzurri convocati per Soelden : al via la nuova stagione - it Sabato 26 ottobre Prima manche slalom gigante femminile (dalle ore 10. Denise Karbon (2007), Federica Brignone (2015) e Marta Bassino (2020). 00) Seconda manche slalom gigante maschile (dalle ore 13. it è su GOOGLE NEWS. Per gli uomini, scenderanno in gara Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. (Ilfaroonline.it)