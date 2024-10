Napoli, medici e docenti aggrediti a Veterinaria dopo la morte di un cane: “Rispetto per dolore, ma violenza va condannata” (Di martedì 22 ottobre 2024) medici e docenti del Dipartimento di Veterinaria della Federico II di Napoli sono stati aggrediti dopo la morte di un cane randagio da alcuni abitanti del quartiere. Le immagini dell’aggressione denunciata dal deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, hanno portato all’arresto di quattro persone già note alle forze dell’ordine. ” Rispetto il dolore, il cane è un essere senziente, lo dice anche la Costituzione, è assurdo manifestare una contrarietà con tanta aggressività . La violenza va condannata sempre, altrimenti non si va da nessuna parte”. Lo ha dichiarato Aniello Anastasio, direttore del Dipartimento di Veterinaria. Lapresse.it - Napoli, medici e docenti aggrediti a Veterinaria dopo la morte di un cane: “Rispetto per dolore, ma violenza va condannata” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024)del Dipartimento didella Federico II disono statiladi unrandagio da alcuni abitanti del quartiere. Le immagini dell’aggressione denunciata dal deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, hanno portato all’arresto di quattro persone già note alle forze dell’ordine. ”il, ilè un essere senziente, lo dice anche la Costituzione, è assurdo manifestare una contrarietà con tanta aggressività . Lavasempre, altrimenti non si va da nessuna parte”. Lo ha dichiarato Aniello Anastasio, direttore del Dipartimento di

Aggressione al Dipartimento di Medicina Veterinaria : 4 Arresti a Napoli dopo l’Assalto - Ultimo aggiornamento il 21 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori e sulla protezione dei servizi sanitari, in quanto eventi di questo spessore potrebbero minare la fiducia nella capacità del sistema di garantire un ambiente sicuro e protetto. (Gaeta.it)